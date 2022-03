Confail, maggior consenso nel comparto chimico farmaceutico

La Confail in Provincia di Latina si afferma come la sigla sindacale che ha maggiore consenso nel comparto chimico farmaceutico, vetro e dei settori affini raggiungendo con 717 voti il 34,3%,a seguire la CISL con 455 il 21,7% .UIL 358 il 17,1%, cgil 318 il 15,2% ugl 240 il 11,4%.

E’ quanto si evince dalle elezioni del Fonchim, il fondo pensione integrativo riservato ai lavoratori del settore, che si sono svolte la scorsa settimana in tutta Italia.

La Failc Confail è risultata la sigla più votata in numerose aziende importanti come Nuova Ompi, Corden Pharma, Catalent, Ianssen-Cilag, Mapei, Haupt-Pharma, raggiungendo percentuali come mai in precedenza.

In una nota il segretario Nazionale Failc Confail, Gianni Chiarato, afferma: “Non posso che essere soddisfatto, afferma Giovanni Chiarato segretario nazionale Failc Confail un risultato frutto dell’impegno di tutti i dirigenti sindacali confail che con dedizione ed impegno quotidianamente sono accanto al lavoratori.

La unzione sindacale di questo settore strategico che rappresenta numeri importanti della produzione industriale del nostro territorio ha bisogno di rinnovamento ed è quello che emerge da queste elezioni.

Il cambiamento continua e noi vogliamo essere interpreti di questa rivincita per riportare il diritto al lavoro e la dignità del lavoratore al posto dove li colloca la nostra Costituzione”.