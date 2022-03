In arrivo 2 milioni e mezzo per la zona industriale di Sermoneta

Il nuovo Consorzio Industriale unico del Lazio ha ascoltato le istanze dell’Amministrazione comunale di Sermoneta, che si è fatta portavoce dei bisogni ed esigenze delle numerose imprese che operano nella zona artigianale, circa 2 milioni e mezzo per il “Completamento area artigianale e implementazione impianto depurazione e videosorveglianza”.

Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità della zona industriale, con le relative opere di urbanizzazione, la pubblica illuminazione e la videosorveglianza. Interventi che andranno a rendere più sicura e accogliente l’area artigianale, e più attrattiva per altre realtà economiche che decideranno di investire a Sermoneta.

“A nome dell’amministrazione comunale ringrazio il neo presidente Francesco De Angelis, che ha compreso immediatamente le necessità di intervenire su quell’area per favorire la produttività delle nostre imprese – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – segno del nuovo corso di vicinanza e supporto che questa Amministrazione e il Consorzio Industriale del Lazio vogliono dare agli imprenditori di Sermoneta, in un momento critico per l’economia a livello nazionale e internazionale. Le piccole e medie imprese di Sermoneta specializzate nella metalmeccanica, del chimico farmaceutico, dei rifiuti, del gas e dei servizi, tra occupazione e fatturato rappresentano una fetta importante del Pil territoriale e rappresentano un’eccellenza nel panorama provinciale e regionale. È a loro che dovevamo le risposte che ora stanno finalmente arrivando”.