Confartigianato, Salvatore Alovisi eletto come nuovo Presidente

La Confartigianato Latina ha il suo nuovo presidente, l’imprenditore, già membro di giunta, Salvatore Alovisi.

Classe 1980, Alovisi opera nel settore comunicazioni e marketing. Plurilaureato, vanta numerose esperienze nel settore dell’associazionismo, del volontariato come nella Croce Rossa e nei Vigili del Fuoco. Ed ancora nel mondo ecclesiastico presso la Curia Arcivescovile e nello sport come arbitro “effettivo” e presidente onorario di polisportiva.

Il neo eletto, prende il testimone dal generale della Guardia di Finanza Fabrizio Lisi, che ha avuto l’arduo compito di gestione interinale di Confartigianato durante la pandemia e l’assenza di un presidente titolare. È stato così garantito un punto di riferimento per l’imprenditoria pontina, nel rispetto delle finalità istituzionali di un’associazione che a livello nazionale raccoglie dal ‘46 oltre 700.000 aziende, per lo più artigiane, ed imprenditori.

Alovisi ha sinteticamente espresso gli obiettivi che intende perseguire nel suo mandato, manifestando l’ intenzione di promuovere tutte le iniziative possibili per rendere Confartigianato ancora più vicine alle istanze ed ai bisogni degli associati, vecchi e nuovi, ed a promuovere tutti i possibili strumenti per sensibilizzare ed eliminare le distanze con il mondo del credito, con quello della pubblica amministrazione, con quello istituzionale e con quello politico.

Confermato dalla Giunte il Generale Lisi come Vice Presidente Vicario, al quale è stata riconosciuta all’unanimità la straordinarietà del lavoro svolto. Nominato come secondo vice Presidente l’avvocato Riccardo Castelli, anch’egli con un background professionale ed associativo di assoluto spessore.

Una squadra di tutto riguardo, già al lavoro per implementare le rete degli associati, ma soprattutto per sfruttare tutte le possibilità di assistenza che ad essi può essere concessa. In questo senso saranno più intensi contatti e collaborazioni con la struttura regionale e con quella nazionale, e con le confederazioni provinciali “consorelle”.