Formia, sospeso il Consiglio. Nominata la Commissaria Tizzano

Avviata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Formia dal Prefetto di Latina Maurizio Falco, che ha nominato per lo svolgimento delle funzioni di Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Formia, il Prefetto Dott.ssa Silvana Tizzano.

Lo scioglimento si è avviato – dichiara in una nota l’Ufficio di Gabinetto del Prefetto – in quanto si è accertato che il Consiglio Comunale non ha adottato i provvedimenti di riequilibrio di bilancio dell’Ente”.

Alla commissaria Tizzano sono stati dunque attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla giunta e al Sindaco.