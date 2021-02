Confartigianato, stretto l’accordo con Alea Consulting Srl

La Confartigianato Latina ha chiuso questa mattina un importante accordo con la società Alea Consulting Srl, specializzata in consulenza ed assistenza alle imprese.

“Tale collaborazione andrà ad incrementare i servizi che la Confartigianato Imprese Latina offre agli associati in quello che è sempre l’obiettivo principale, ovvero assistere e supportare le Imprese a 360 gradi – dichiarano dall’associazione di categoria.

A presenziare la formalizzazione dell’accordo, il presidente Confartigianato Latina Salvatore Alovisi, con il segretario generale Gaetano Sannolo e Fabio Cervoni, consulente in materia direzionale e strategica in supporto alle reti di impresa, esperto in materia di formazione professionale e marketing, nonché titolare dell’Alea Consulting Srl.

“La società di consulenza ed assistenza alle imprese – chiariscono dalla Confartigianato – si occupa del reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie facilitando l’accesso al credito, di assistenza tecnico economica alle imprese per l’ottenimento di finanziamenti e/o contributi a valere su incentivi a livello regionale, nazionale o comunitario. Di servizi amministrativi, tecnici commerciali e finanziari, di consulenza nel campo assicurativo, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Di assistenza e di consulenza per la formazione professionale”.