Confisca Palazzo Key, Celentano: “Cambia lo scenario del centro”

La confisca del Palazzo Key disposta dalla Corte di Cassazione rappresenta una tappa cruciale che conclude una lunga e complessa vicenda giudiziaria. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha accolto la notizia con determinazione, sottolineando come il Comune fosse preparato a questo esito. “Dal primo giorno in cui mi sono insediata ho monitorato personalmente, insieme all’assessore all’urbanistica Annalisa Muzio, la questione del grattacielo,” ha dichiarato Celentano. “L’assessorato aveva già intrapreso le necessarie procedure per verificarne la legittimità, culminate con un provvedimento di diniego a una vecchia domanda di condono del 2013. Questo diniego era propedeutico all’ordinanza di demolizione, attualmente in fase di predisposizione.”

La sentenza della Cassazione segna dunque una svolta decisiva, aprendo nuovi scenari per il futuro del centro cittadino. “Adesso, insieme all’assessorato all’Urbanistica, predisporremo tutti gli ulteriori atti amministrativi necessari per l’acquisizione definitiva del bene al patrimonio comunale,” ha aggiunto il sindaco.

Celentano ha poi evidenziato l’importanza di un confronto interno alla maggioranza per stabilire la direzione da prendere riguardo al futuro del Palazzo Key. “Con l’assessore Muzio, che ha seguito con impegno tutte le fasi procedimentali, avvieremo subito un confronto interno alla maggioranza. Dovremo avere le idee chiare sulla destinazione e l’utilizzo dell’edificio, qualora si decidesse di conservarlo piuttosto che abbatterlo,” ha concluso il sindaco.

La decisione della Corte di Cassazione non solo risolve una controversia giudiziaria di lunga data, ma offre anche l’opportunità di ridisegnare parte del centro di Latina, in linea con le esigenze e le ambizioni della comunità locale.