Continui atti vandalici a Latina, il M5S chiede aiuto al Prefetto

Il Coordinatore del M5S di Latina, Amedeo San Marco, ha chiesto aiuto al Prefetto Maurizio Falco per i vari e reiterati atti vandalici commessi nel tratto di strada tra Via Quarto, Via Calatafimi e Via Teano ai danni di varie automobili parcheggiate.

“In qualità di Coordinatore del M5S Latina le rappresento che, al gruppo politico di cui sono referente, in queste ultime due settimane sono giunte diverse segnalazioni di residenti nel quartiere in oggetto, afflitti da azioni criminose che sono state poste in essere da ignoti nei confronti di diverse autovetture parcheggiate nella zona.

Nello specifico, sono stati trovati infranti i finestrini di autovetture parcheggiate in: via Rappini, via Ferrucci, via Ecetra, via Ninfa e via Amaseno; mentre, in via Aspromonte, sono stati asportati i catalizzatori di almeno due autovetture.

Per quanto sopra, auspico che nel quartiere in oggetto possano essere incrementati i controlli delle Forze di Polizia, da lei coordinate, finalizzati a dissuadere e prevenire eventuali ulteriori azioni delinquenziali a danno della cittadinanza residente”.