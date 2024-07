Controlli al Nicolosi, sotto la lente attività e negozi etnici del quartiere

Ancora controlli al Nicolosi di Latina. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Latina hanno svolto numerosi accertamenti presso attività commerciali e esercizi di vicinato etnici del quartiere.

Controlli mirati e diretti volti a prevenire gli illeciti amministrativi per quanto riguarda la somministrazione di alcolici a minori. Durante uno dei controlli fatti ad un negozio di alimentari della zona, è stato identificato un cittadino del Bangladesh, intento a svolgere attività lavorativa che, risultato essere richiedente asilo, non è risultato regolarmente assunto e, pertanto, è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro, mentre il titolare dell’attività, anche questo originario del Bangladesh ed assente al momento del controllo, è stato sanzionato in quanto esercitava attività di vicinato e vendita di sostanze alcoliche a mezzo di un rappresentante non autorizzato con una sanzione di oltre 1.000 euro.

Presso un altro alimentari del posto, sono emerse possibili irregolarità relative al possesso delle autorizzazioni necessarie che, all’atto del controllo, il dipendente presente e regolarmente assunto, non è stato in grado di esibire. Sono pertanto tuttora in corso i relativi accertamenti.