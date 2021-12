Controlli anti-Covid, 14 attività sanzionate ed una chiusura forzata

Proseguono incessanti i controlli al rispetto delle norme anti-covid, come disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina disposti a partire dal 6 dicembre scorso.

Particolare attenzione sul mancato possesso della nuova Certificazione Verde cosiddetta “Rafforzata” e l’uso della mascherina obbligatoria prevista in particolari circostanze, con conseguente sanzionamento in base alle infrazioni rilevate.

Dal 6 dicembre fin ad oggi sono state controllate 2.558 persone, 525 attività ed esercizi commerciali di cui 14 sanzionati, disposta la chiusura provvisoria di 1 esercizio commerciale, 19 persone sanzionate per il green pass e 3 persone per la violazione nell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché 3 persone denunciate per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione per positività al virus.

“Numeri – ha spiegato il Col. D’Aloia – che illustrano come i controlli continuino con costanza e come i cittadini stiano, sostanzialmente, rispettando le nuove disposizioni anti-covid”- ha poi aggiunto: “La presenza delle forze dell’ordine tra la cittadinanza resta certamente un deterrente fondamentale per il rispetto delle regole e rappresenta uno strumento di concreta sicurezza per il regolare funzionamento delle attività economiche presenti sul territorio, particolarmente interessate all’osservanza dei provvedimenti in essere”.

Il dispositivo di controllo dispiegato dai Carabinieri ha visto la presenza di numerose pattuglie che hanno perlustrato il territorio, concentrandosi particolarmente in aree più sensibili interessate dalla cosiddetta “movida”, nonché presso le discoteche.

Le attività di vigilanza non si concentreranno, però, soltanto sul possesso del green pass per l’accesso ai trasporti pubblici e quello rafforzato per tutte le attività a cui potranno accedere solo vaccinati e guariti, ma anche sull’utilizzo della mascherina ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma, soprattutto in prossimità delle festività di Natale, che verranno ulteriormente incrementati anche con personale in abiti civili, al fine di garantire il rispetto delle restrizioni imposte.