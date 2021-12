L’intervento richiesto è stato necessario in quanto, due scalatori romani, non riuscivano a terminare una discesa in cordata per le ferite riportate a seguito della caduta di uno di loro, poi trasportato presso l’ospedale di Latina da un elicottero dell’Aeronautica Militare.

A prestare soccorso in località Piana Sant’Agostino, se ne sono occupati i vigili del fuoco insieme al soccorso alpino di Cassino e i Militari di Gaeta.