Controlli dei carabinieri, 6 persone denunciate a Latina

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i suddetti controlli sono state identificate 135 persone e controllati 42 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali e 2 perquisizioni domiciliari, controllati 8 esercizi pubblici, sono state contestate 14 violazioni di norme al codice della strada, per la mancanza dei documenti di circolazione e di guida, guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, ritirate 2 patente e 1 carta di circolazione.

Gli ulteriori controlli alla circolazione stradale hanno permesso di denunciare un uomo in quanto positivo ai test alcolemici e tossicologici eseguiti a seguito di un sinistro stradale.

Inoltre sono state denunciate 6 persone, di cui 2 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per complessivi 40 gr tra hashish e marijuana.

Un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato in quanto, già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, è stato controllato per le vie del centro in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di cm 33 e cm 25.

Un 32enne è stato trovato con a bordo una balestra completa di 8 frecce con punta in acciaio, per la quale non ha addotto alcuna valida giustificazione.

Non sono mancati le richieste di intervento pervenute al numero di emergenza 112, a seguito delle quali è stato denunciato un uomo in possesso di una mazza da baseball, con la quale ha provocato lesioni a due persone di un bar del centro.