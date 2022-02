Controlli dei Carabinieri nel Sud pontino, sanzioni e denunce

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina con lo scopo di prevenire i reati, dopo i controlli nel capoluogo, nel weekend è toccato al Sud pontino.

Nello specifico i militari della Compagnia di Formia, insieme ai cinofili di Roma Ponte Galeria e ai NAS di Latina, hanno eseguito un servizio di controllo della circolazione stradale, durante il quale sono state identificate 88 persone, controllati 50 veicoli, eseguite 7 perquisizioni.

Nel complesso sono state contestate 10 violazioni di norme al Codice della Strada per guida senza patente o revocata, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ed all’esame alcolimetrico, mancata revisione, sono state segnalate 5 persone per evasione, porto abusivo di arma, guida in stato di ebrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Nel medesimo contesto, i controlli si sono altresì concentrati sul territorio comunale e nelle zone della movida serale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali, in tale circostanza sono stati segnalate due persone all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, controllati 5 esercizi pubblici, identificati 50 avventori riscontrando il rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19.