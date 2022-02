Finanziamenti per 53 piccoli comuni del Lazio, solo 2 quelli pontini

Il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in una nota, ha spiegato meglio quelli che saranno i finanziamenti del bando ‘Un Paese ci Vuole 2021’ per la riqualificazione e il miglioramento di aree pubbliche, recupero di edifici, aree verdi e molto altro per i piccoli comuni del Lazio. I comuni che ne usufruiranno sono 53 ma quelli pontini risultano essere solamente 2 e sono Spigno Saturnia e Campodimele.

Queste le parole di Zingaretti:

“La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico, del Lazio passa in maniera significativa attraverso le idee di chi vive il territorio. Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53 piccoli comuni laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in provincia di Rieti e 9 in provincia di Viterbo, grazie ai progetti selezionati attraverso questo avviso pubblico stiamo dando il via a una nuova importante stagione di interventi per la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei centri laziali con meno di 5.000 abitanti”.

Per l’edizione 2021 di “Un Paese ci vuole”, i piccoli comuni del Lazio hanno potuto presentare, per il biennio 2022/2023, una propria proposta progettuale di rigenerazione urbana. Con un contributo fino a 40.000 euro a fondo perduto potranno realizzare interventi per la sistemazione di spazi pubblici, il recupero di edifici, di aree verdi, di beni culturali, la realizzazione di percorsi pedonali o l’installazione di opere d’arte. Particolare attenzione è stata riservata a quei progetti che hanno tenuto conto delle tradizioni locali, del patrimonio culturale immateriale e che vedono il coinvolgimento attivo della comunità e, in particolare, dei più giovani”.

Due dunque i comuni pontini che usufruiranno del finanziamento:

-Comune di Campodimele – Percorso della Memoria – Parco Toronto.

-Comune di Spigno Saturnia – Intervento di rigenerazione urbana di piazza San Giovanni nel centro storico di Spigno Superiore del comune di Spigno Saturnia – il rifugio del cammino degli Aurunci.