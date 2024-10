Controlli dei NAS a Terracina: denunciata la titolare di un ristorante per olio non conforme

Condotto un controllo presso un ristorante a Terracina, con l’obiettivo di tutelare la produzione nazionale e garantire la sicurezza alimentare. Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato che l’olio extra vergine di oliva utilizzato per la preparazione dei pasti non rispettava i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Le analisi di laboratorio hanno confermato la non conformità del prodotto, portando alla denuncia in stato di libertà della legale rappresentante dell’attività alla Procura della Repubblica di Latina.