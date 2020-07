Controlli della polizia stradale di Latina, raffica di multe

La polizia stradale ha elevato una raffica di multe agli automobilisti indisciplinati per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, e anche per l’uso del cellulare al volante. Sono state 108 le contestazioni al codice della strada su tutto il territorio provincialesolo per le cinture, mentre 73 per il cellulare.

“Non ci dimentichiamo – nota Polstrada – che la tecnologia al servizio della viabilità è cresciuta tantissimo: airbag, ABS, sistemi di controllo della stabilità hanno reso le nostre vetture più sicure. Ma alcune “buone abitudini” dobbiamo metterle in pratica noi che ci sediamo in auto: cinture sempre allacciate, anche se dobbiamo spostarci per pochi chilometri, e adoperiamo sempre seggiolini idonei ed omologati per i più piccoli. Inoltre, se dobbiamo avere una conversazione telefonica mentre siamo alla guida di un veicolo, è necessario usare sempre il vivavoce o l’auricolare: questo eviterà distrazioni e gravi rischi”.