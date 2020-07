Coronavirus, altri due casi in provincia. Bloccati i voli da Serbia, Montenegro e Kosovo

Due nuovi casi positivi sono stati registrati tra ieri e oggi in provincia di Latina, entrambi sono trattati a domicilio. Si tratta di due pazienti di Aprilia e Castelforte.

I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 585, anche i guariti aumentano e sono in totale 512. Ci sono ancora 37 persone positive sul territorio pontino, di cui 19 trattate a domicilio. Sempre libero il reparto di Terapia intensiva del Goretti.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha bloccato i voli anche da Serbia, Montenegro e Kosovo che entrano nella lista dei Paesi a rischio.

“Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori – ha spiegato Speranza – ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”.