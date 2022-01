Controlli straordinari dei carabinieri a Formia, multe e denunce

I carabinieri della Compagnia di Formia, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi ulteriormente intensificati anche in considerazione delle disposizioni in materia di COViD-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati, conseguendo diversi risultati. L’aumento dei controlli alla circolazione stradale, ha consentito l’identificazione di 100 persone, il controllo di 58 autoveicoli, l’esecuzione di 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari ed il controllo di 5 esercizi pubblici. Nel complesso, sono state contestate 10 violazioni alle norme al Codice della Strada per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, nonché denunciate 3 persone per guida in stato di ebrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti di sostanze stupefacenti e alcoliche. Infine, una persona è stata segnalata alla competente autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito del servizio , sono stati inoltre predisposti controlli mirati a tutela dei più giovani, ed in particolare prevenire e reprimere la somministrazione di alcolici e super alcolici ai teenager, servizi che hanno consentito di contravvenzionare, con multe di circa 333 euro, 2 esercizi pubblici del tipo pub/bar, per aver somministrato bevande ad alcuni minori.