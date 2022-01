Precipita un ultraleggero nelle campagne di Sabaudia, muore il pilota

Nella tarda mattinata di questa mattina, un ultraleggero è precipitato nelle campagne di Sabaudia, fatale lo schianto nel quale ha perso la vita il pilota, un uomo di 68 anni

L’ultraleggero era da poco decollato dall’Aereoclub Le Grugnole di Nettuno, quando per cause ancora da stabilire, è finito per schiantarsi all’interno di una proprietà privata in zona Bella Farnia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con il 118 supportato da Carabinieri e Vigili del Fuoco. In corso gli aggiornamenti che stabiliranno le cause dello schianto.