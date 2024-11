Controllo del territorio pontino: una denuncia per furto e un rimpatrio di cittadino irregolare

Nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Latina ha denunciato una donna per furto e ha provveduto al rimpatrio di un cittadino straniero irregolare.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra volante sono intervenuti al Centro Commerciale Latina Fiori, dove era stata segnalata la presenza di una donna che aveva appena rubato dei capi di abbigliamento in un negozio. La donna, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti simili, aveva nascosto i vestiti all’interno di uno zainetto. Gli allarmi anti taccheggio si sono attivati non appena la donna ha cercato di uscire dal negozio senza pagare. Alla vista degli agenti, la donna ha negato il furto, ma la merce è stata trovata nel suo zaino. Ha tentato di giustificarsi affermando che era stata una “dimenticanza” e che la sua intenzione era quella di pagare. Tuttavia, identificata, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In un altro intervento, la Polizia di Stato ha fermato e identificato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale durante i controlli di routine. L’uomo, privo di un regolare permesso di soggiorno, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Potenza, dove sarà avviato il processo di rimpatrio nel suo paese d’origine.

Queste azioni rientrano nell’impegno quotidiano della Questura di Latina per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative, sia sul fronte dei reati contro il patrimonio che nell’ambito dell’immigrazione irregolare.