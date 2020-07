Terracina, luna park abusivo al porto. Sette indagati e tutto sequestrato

Al porto di Terracina un’area di circa 4000 metri quadrati sulla quale erano state messe in funzione 33 giostre, ma senza alcuna autorizzazione. E’ così che è scattato il sequestro da parte della Guardia Costiera e della polizia del commissariato di Terracina, che hanno denominato l’operazione Luna Park. Da un mese circa era attivo il parco giochi abusivo. Sette gli indagati, gestori del parco divertimenti.

A mancare non erano solo i permessi amministrativi, ma anche quelli relativi alla sicurezza degli “spettacoli viaggianti”, senza i quali non è assolutamente possibile esercitare tali attività. “Sono al vaglio, inoltre – spiegano gli investigatori – le procedure e i titoli rilasciati al medesimo Luna Park per gli anni precedenti. L’area è stata messa in sicurezza e inibita all’accesso e a qualsiasi tipo di attività. Disalimentate le attrazioni e notificato il provvedimento di sequestro preventivo”.