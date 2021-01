Convegno in streaming sul coronavirus, organizzato da Energia democratica del Lazio

Energia democratica del Lazio, l’area del Pd che fa riferimento ad Anna Ascani, ha organizzato un convegno in streaming sul coronavirus, con l’intervento di medici esperti che hanno affrontato l’emergenza sul campo.

E’ rivolto ai cittadini che vogliono approfondire alcune tematiche legate alla pandemia.

Sarà possibile, ha spiegato il dottor Daniel Sermoneta, responsabile per Energia Democratica del Lazio della lotta al covid 19, porre “domande ai relatori: l’infettivologo Cosmo Del Borgo, la pediatra Vanessa Martucci e la psicologa Fabiana Di Segni. Previsto inoltre, tra gli altri, l’intervento della viceministro dell’Istruzione Anna Ascani”.

“Questo non vuole essere un convegno per addetti ai lavori – ha continuato Sermoneta – bensì un incontro per cercare di dare risposte e chiarimenti ai cittadini che vorranno partecipare. Quale vaccino, chi può farlo, quali risvolti porta con se lo stress della pandemia e tutte le altre domande che verranno fatte durante la diretta. L’appuntamento è per sabato 9 gennaio alle 16 sulla pagina Facebook Energia Democratica provincia di Latina”.