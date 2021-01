Pontina, incidente tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma

Venerdì nero per i pendolari che viaggiano sulla Pontina. Questa mattina, 8 gennaio, verso le 7, 4 auto sono rimaste coinvolte in un incidente tra Pomezia e Castel di Decima, in direzione Roma.

Una delle corsie è stata chiusa per permettere i soccorsi e inevitabilmente si sono formate lunghe code in entrata nella Capitale. Ripercussioni sul traffico anche su via di Pratica. Gli agenti della polizia municipale hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Alle 10.30 si registrano ancora rallentamenti.