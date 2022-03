Coppa di Lega Futsal Amatori 5, trionfa il Città di Anzio

Terminata la sesta edizione della Coppa di Lega Futsal Amatori 5.

La kermesse organizzata dalla Broker Sport di Roberto Martin, si è disputata, presso il Palazzetto dello Sport Bianchini di Via dei Mille, grazie alla sensibilità del Sindaco del Comune di Latina, Damiano Colettta, che ne ha concesso l’utilizzo.

Una maratona di calcio a 5, organizzata nei minimi dettagli, che ha visto ai nastri di partenza della Final Eight le squadre di : Amatori Futsal Terracina, Ro Team, Armata Sonnino Scalo, Accademia Sport, Asd Lavinio, Fc Sabaudia, Città di Anzio e Fight Club Itri. 12 ore intense di passione, lacrime, gioia, delusione, giocate di alta classe, agonismo, esultanze, un tourbillon di emozioni in una festa dal sapore unico, che ha decretato il trionfo del Città di Anzio, bravo ad imporsi a Ro Team, al termine di una finale combattutissima finale, decisa dalla lotteria dei calci di rigore, che premiato i ragazzi portodanzesi di mister Massimo Volpicelli. Scene di giubilo, al triplice fischio finale, e poi il via alle premiazioni, a cui ha presenziato il sindaco Coletta, che ha consegnato l’ambito trofeo al Città di Anzio. Riconoscimenti anche per la seconda squadra classificata Ro Team, per il miglior portiere Claudio Terenzi del Città di Anzio, del miglior giocatore George Cristian Lungoci del Ro Team, e del capocannoniere Paride Felicini, sempre del Città di Anzio.