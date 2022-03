Ciclismo, a Doganella la terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes

Si svolgerà a Doganella il prossimo 27 marzo 2022, la terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Il plotone sarà iSi svolgerà a Doganella il prossimo 27 marzo 2022, la terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes.mpegnato stavolta nell’appuntamento domenicale con il “Trofeo Veloteam Latina”, coordinato dall’omonima società, ormai storica nel circuito ciclistico.

“Questa terza tappa del giro, potrebbe rappresentare la prima gara stagionale con l’arrivo di una fuga – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Un percorso nella località di Doganella, che somiglia molto alle grandi classiche del nord, talmente ondulato – spiegano – che alla fine degli 84 km si saranno accumulati sulle gambe quasi 700 metri di dislivello e curve e rilanci saranno la ciliegina sulla torta. La gara è organizzata dal Veloteam Latina, società capitanata e guidata da un solido Antonio Orlacchio, che con minuziosa maestria saprà stupirci anche questa volta, organizzando un evento degno di applausi”.

Il giro attraverserà dunque le strade in località Doganella Di Ninfa, per un totale di 84 km, suddivisi in 7 giri da 12 km l’uno, prima di poter volare al traguardo. Il ritrovo è fissato per le 7:30, con partenza alle 9. Il percorso interesserà le seguenti strade: Largo Luigi Galamini, via Ninfina, via Armellini, via Castellone, via Alessandro III, via Corana, via Celestino II, via Ninfina. Particolarità nell’ultimo giro, dove da via Corana, si dovrà proseguire dritti su Largo Luigi Galamini dove sarà posizionato l’arrivo.

“Anche per questa stagione, il Giro dell’Agro Pontino ha preso il via e si sta svolgendo per quanto visto fino ad ora, nel migliore dei modi – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Il terzo appuntamento chiuderà il mese di marzo e si confermerà sicuramente molto partecipato viste le potenzialità della macchina organizzativa composta da esperti del settore che stanno mettendo in campo il massimo. Per questo non perdo l’occasione per ringraziare tutti gli addetti ai lavori ed augurare una buona gara a tutti”.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.