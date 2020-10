Coppia sorpresa tra le auto in sosta e con arnesi atti allo scasso: scattano le denunce

Si aggiravano con fare sospetto tra le auto a Latina e, dopo un controllo dei carabinieri, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Si tratta di una donna ed un uomo, entrambi di 42 anni, che erano stati notati mentre guardavano all’interno delle vetture in sosta.

I militari intervenuti in seguito a una segnalazione hanno così deciso di perquisire il motorino sul quale la coppia era arrivata. Hanno così trovato nel vano sottosella arnesi atti allo scasso, in particolare 2 cacciaviti di grossa dimensione di cui uno senza manico ed una forbice cesoia.

Nel giubbotto dell’uomo hanno trovato un involucro contenente 1,80 grammi di marijuana, per questo è stato anche segnalato all’autorità amministrativa.