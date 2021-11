Corden Pharma, Coletta incontra il ministro Orlando

Quest’oggi il sindaco di Latina Damiano Coletta e il Ministro del Lavoro Andrea Orlando si sono dati appuntamento per parlare della situazione occupazionale e lavorativa del territorio pontino, come pubblicato in un post nella pagina Facebook del primo cittadino gli argomenti trattati sono stati:

Come ci eravamo ripromessi prima delle elezioni, questa mattina sono stato a Roma per incontrare il ministro del Lavoro Andrea Orlando con il quale ho avuto occasione di parlare della situazione occupazionale del nostro territorio e in particolare della questione Corden Pharma.

Il Ministro si è detto disponibile a ospitare un tavolo di confronto per fare il punto sulla vicenda Corden insieme a Regione Lazio e organizzazioni sindacali. Lo ringrazio per la sensibilità mostrata anche in questa occasione nei confronti di Latina e del territorio pontino. Il compito della politica, d’altronde, è proprio questo, a ogni livello, locale e nazionale: prendersi cura dei cittadini e garantire i loro diritti affinché nessuno resti indietro.