Fondi, rubati i primi arbusti del progetto “Ossigeno”

Rubati i primi arbusti piantanti per il progetto “Ossigeno”, rovinando un’aiuola appena realizzata dagli operai incaricati dalla Regione Lazio.

Il sindaco Beniamino Maschietto insieme all’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro hanno deciso di sporgere denuncia dell’accaduto contro ignoti.

In una nota commentano: “Se le forze dell’ordine dovessero cogliere sul fatto i responsabili non saremo clementi e chiederemo loro di risarcire la città per il grave danno arrecato al verde pubblico. “Ossigeno” è un progetto bellissimo che renderà Fondi più verde, più salubre e più accogliente grazie alla piantumazione di 2254 tra alberi e arbusti e non permetteremo ai soliti malintenzionati di mettere a repentaglio un’opportunità per la nostra città”.

Dopo l’episodio di questa notte in via Igino Cardinale, le aiuole e le aree oggetto di piantumazione saranno sorvegliate, notte e giorno, fino al completamento dei lavori. Si ricorda che le piante sono contrassegnate e che in caso di rinvenimento delle stesse all’interno di abitazioni private, i proprietari saranno passibili di denuncia.