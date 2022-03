Cori, approvato progetto per la nuova palestra della scuola di Giulianello

Approvato, dalla giunta comunale di Cori, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova palestra nella scuola secondaria di I grado ‘Salvatore Marchetti’ a Giulianello, nonché la richiesta di finanziamento per partecipare all’avviso pubblico relativo a proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Secondo il progetto redatto la nuova struttura ospiterà campi da gioco coperti (calcio a 5, pallavolo, basket).

L’impianto della palestra è stato pensato per essere fruito da tipologie di utenti e per attività diverse: di mattina come spazio per l’istruzione e l’attività fisica motoria degli alunni della scuola adiacente, il pomeriggio e la sera per attività agonistiche e non.

Il nuovo edificio delle dimensioni di circa 31x20m, ubicato in aderenza con l’edificio scolastico, sarà costituito da una struttura tradizionale a telaio in cemento armato ed avrà un costo stimato di quasi 1.200.000 euro.