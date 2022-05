Cori, appuntamento per la presentazione del progetto Polisèmia

La comunità di Cori, i giovani delle associazioni, il Comune di Cori, la Proloco sono tra i principali protagonisti e narratori del progetto Polisèmia, rete di racconti digitali e reali del centro storico.

L’appuntamento per presentare a tutta la comunità Polisèmia è venerdì 27 maggio alle ore 17 presso il tempio d’Ercole per una passeggiata di esplorazione del centro storico e provare insieme il percorso digitale e alle ore 18 presso il chiostro di Sant’Oliva per scoprire insieme le interpretazioni che le associazioni hanno dato al nostro paese.

Polisèmia è anche il nome dell’accademia creativa digitale nata con l’Informagiovani del Comune di Cori per la sperimentazione di nuove tecnologie e lo sviluppo di un blog di comunità dentro il sito ScoprireCori. Polisèmia è, infatti, un progetto destinato alle nuove generazioni, per l’apprendimento della scrittura online e della comunicazione online, come anche la sperimentazione di tecnologie FabLab.

Le associazioni selezionate hanno lavorato su più punti.

Matisse ASD ha reinterpretato il meraviglioso chiostro di Sant’Oliva attraverso una coreografia con il proprio giovane corpo di danza, Artincantiere APS ha coinvolto giovani attrici e attori, musicisti e coreografi nella reinterpretazione del tempio d’Ercole e del tempio di Castore e Polluce, La Stazione APS ha raccolto le storie e le testimonianze della comunità di Giulianello, Associazione Culturale Arcadia ha invece supervisionato le informazioni scientifiche e la raccolta video, infine APS Polygonal ha coordinato i laboratori di formazione digitale e di web marketing con i ragazzi della Proloco di Cori.

L’Officina delle Arti ha poi coinvolto giovani musicisti per dare una colonna sonora a questo progetto.

In questo modo, tutte queste straordinarie interpretazioni contemporanee e storiche saranno disponibili tramite codici QR nel centro storico di Cori e Giulianello, creando una vera e propria mappa sonora e visuale, digitale e reale, del patrimonio tutto da scoprire della comunità.

L’idea è poi continuare il lavoro di potenziamento digitale, in modo che i giovani della Proloco sappiano come proseguire l’opera di promozione e mappatura di ciò che accade nella comunità e soprattutto fare delle nuove generazioni i primi ambasciatori del proprio territorio.