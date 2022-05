Elezioni nazionali Opes, tanti pontini al vertice. Fioriello eletto Segretario Generale

Oggi lunedì 23 maggio 2022, presso il Salone d’Onore del CONI, si è svolta l’assemblea nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva Opes, con il rinnovo delle cariche interne che ne andranno a determinare l’assetto strutturale fino a scadenza del prossimo quadriennio olimpico.

Ai vertici dell’Ente, che sarà guidato dal neo eletto Presidente Juri Morico, spiccano quattro volti che porteranno Latina e provincia in seno alle attività di dirigenza del nazionale.

In primis, a dare lustro alla nostra città, tra le fila dei designati alla dirigenza OPES, troviamo Davide Fioriello eletto come Segretario Generale Opes. Ancora un crescendo per il dottore commercialista che, motore del fruttuoso Comitato Provinciale di Latina e reduce dal suo incarico di vice presidente nazionale vicario, ricoprirà a partire da oggi, una carica ancora più importante e settoriale e che lo vedrà a tutti gli effetti al timone di Opes nazionale al fianco di Morico. Un’esperienza ventennale al servizio dello sport pontino e nazionale, affidabilità e competenza, hanno fatto di Fioriello il giusto candidato a ricoprire un ruolo così delicato.

Ed ancora, l’Avvocato pontino Alessandro Marfisi che, da Consigliere Nazionale è stato eletto membro di giunta esecutiva nazionale Opes, mentre Alessandra Feudi, vice presidente del consiglio comunale di Terracina è stata riconfermata in consiglio nazionale Opes. Infine, new entry nel consiglio nazionale dell’Ente, il maestro di Karate Massimo Soccorsi originario di Aprilia.

“Sono due i grandi ringraziamenti che oggi tengo ad esprimere – dichiara il neo eletto Segretario Generale Opes Davide Fioriello – Il primo va alla figura di Marco Perissa per tutto quello che mi ha saputo trasmettere in questi lunghi dodici anni di lavoro fianco a fianco. A lui, il mio più grande in bocca al lupo per tutto quello che verrà da oggi in avanti, con la consapevolezza che potrà sempre trovare in me una spalla pronta per ogni necessità. L’altro ringraziamento, unito ai miei più profondi complimenti, lo rivolgo a Juri Morico, il miglior Presidente che potesse essere eletto in questo cambio di governance. La sua prima decisione da neo eletto è stata quella di propormi come Segretario Generale al consiglio nazionale e di questo non posso che essere onorato. Buon lavoro Juri, al timone di Opes! Rivolgo infine, un caloroso benvenuto e le mie congratulazioni, ad Alessandro Marfisi, Alessandra Feudi e Massimo Soccorsi, per le rispettive cariche nazionali che andranno a ricoprire, segno di un lavoro costante e di continua crescita del Comitato Provinciale Opes Latina”.