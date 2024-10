Cori, bambino di 11 cade da una balaustra: coppia infastidita dai soccorsi

Un bambino di 11 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in seguito a una grave caduta avvenuta ieri pomeriggio nel centro di Cori. Secondo quanto riportato da Latina Oggi, il bambino stava giocando con alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, si è sporto troppo da una balaustra, perdendo l’equilibrio e precipitando da un’altezza di circa tre metri. La caduta è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica del 118. Date le condizioni delicate del bambino, il personale sanitario ha disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio di Latina, dove il piccolo è ora ricoverato sotto stretta osservazione per i traumi subiti.

Durante l’intervento dei sanitari, si è verificato un episodio increscioso: una coppia, infastidita dal fatto che i mezzi di soccorso fossero parcheggiati in seconda fila bloccando la loro auto, ha iniziato a inveire contro il personale medico, lamentandosi di non poter uscire per andare a cena. Nonostante le spiegazioni degli operatori, la coppia ha continuato a protestare, complicando ulteriormente l’operazione già delicata a causa delle gravi condizioni del bambino.

Nonostante le difficoltà, i soccorritori hanno agito con professionalità, garantendo al bambino un rapido trasferimento in ospedale, dove è ora sotto le cure dei medici.