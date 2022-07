Cori, cerca di violentarla dopo avere sfondato la porta

Una sequenza terribile vissuta da una donna di 55 anni, che è sfuggita ad uno stupro riuscendo a chiamare i carabinieri. I fatti si sono verificati a Cori intorno la mezzanotte di martedì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

Un’extracomunitario di 30 anni ha forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della donna, che, dopo essere stata aggredita, è riuscita a divincolarsi ed allertare il 112. Accortosi della cosa, il malintenzionato le ha strappato il telefonino di mano, per evitare l’intervento dei soccorsi. Ma la segnalazione era già partita e in un breve lasso di tempo i carabinieri hanno fermato l’uomo, che ha reagito contro i militari, mentre la donna è stata trovata con evidenti ferite e lividi, che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Per il 30 enne, già gravato da precedenti analoghi, sono scattate le manette con l’accuse di tentato omicidio aggravato, violenza sessuale, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.