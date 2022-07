Il numero delle quarte dosi di vaccino è superiore ai nuovi positivi delle ultime 24 ore. Sono 846 le persone cui è stato somministrato per la quarta volta il siero (un totale di 936 vaccinati). La media dei contagi ufficiali in provincia si è dimezzata, attestandosi tra gli 800 e i 900 positivi al giorno. Gli odierni sono 806, mentre 227 le guarigioni e 5 i ricoveri. Questo il dato dei contagi ripartito per comuni.

219 Latina

92 Aprilia

62 Terracina

50 Cisterna

43 Sezze

41 Formia

32 Fondi

30 Gaeta

26 Pontinia

25 Sermoneta

23 Priverno

22 Sabaudia

19 Minturno

16 Cori

14 Norma, Sonnino

11 Lenola, Roccagorga, San Felice Circeo

8 Santi Cosma e Damiano

7 Castelforte, Monte San Biagio

5 Rocca Massima

4 Itri, Spigno Saturnia

3 Maenza, Roccasecca dei Volsci

1 Bassiano, Campodimele, Ponza, Sperlonga