Cori, dedicato il giardino di piazza Signina a Francesco Porcari

Il giardino pubblico di piazza Signina d’ora in poi porterà il nome di Francesco Porcari, il compianto pittore corese venuto a mancare il 18 novembre 2017.

La cerimonia d’intitolazione si è svolta nella giornata di ieri, domenica 3 aprile, alla presenza della famiglia.

Dopo l’esibizione degli Sbandieratori delle Contrade, sono intervenuti, oltre al sindaco di Cori Mauro De Lillis, il professor Domenico Palombi (università La Sapienza di Roma), gli ex sindaci Tommaso Conti e Pietro Vitelli, che ne hanno ricordato la statura di uomo e di artista.

A loro si sono aggiunte le voci dell’amico Attilio Moriconi e di Massimo Ferrari, regista del documentario “Francesco Porcari il Pittore di tutti”, realizzato ad un anno dalla morte, in cui l’artista si racconta e racconta i suoi quadri, in cui affiorano le testimonianze di chi ha lavorato con lui, dei suoi amici, dei suoi familiari e in cui emerge la sua poetica, il suo legame con Cori, con la natura, con la famiglia, così come il suo rapporto con importanti esponenti dell’arte italiana e internazionale.