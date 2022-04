Rinnovo Consorzio di Bonifica, eletto nel CDA Carnello di Coldiretti

Si sono svolte con grande partecipazione e con grande affluenza le votazioni per il rinnovo del direttivo del Consorzio di Bonifica, nel quale è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione anche il Presidente di Coldiretti Latina, Denis Carnello.

Sono state in tutto 1740 le aziende agricole che hanno votato la lista proposta da Coldiretti Latina e dalle altre organizzazioni agricole, per il rinnovo degli organi amministrativi dell’Ente, sancendo così, dopo anni di commissariamento, il ritorno alla gestione ordinaria.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un ordinato viavai di elettori nei diversi seggi dislocati a Campoverde (142 votanti), Latina (177), Pontinia (345), Terracina Pontemaggiore (393) e Fondi (683).

Il direttore di Coldiretti Latina Carlo Picchi ha sottolineato soddisfatto l’efficienza operativa messa in campo dall’Organizzazione sindacale. “I candidati sono espressione del mondo agricolo – spiega Picchi – e soprattutto sono tutti motivati ed intenzionati ad influire nelle prossime scelte tecnico-organizzative dell’Ente di Bonifica”.

Il presidente di Coldiretti Latina Denis Carnello, tra gli eletti al nuovo Consiglio di Amministrazione, ha posto in rilievo le forti attese delle aziende agricole, proiettate verso una rinnovata operatività e riorganizzazione dell’Ente di Bonifica. Fondamentali saranno le scelte per gli importanti investimenti previsti nel PNRR in questo comparto. “Un Consorzio nuovo – ha spiegato spiega Carnello – in un certo senso, che deve farsi trovare pronto alle nuove prospettive con una squadra amministrativa nuova e coesa al massimo”.