Cori: la rinascita dei giardinetti di via Salita San Francesco

CORI – Domenica si è tenuta la piccola cerimonia di inaugurazione dei giardinetti di via Salita San Francesco, con il sindaco Mauro De Lillis, rappresentanti dell’amministrazione e del consiglio comunale, di maggioranza e opposizione e i membri del Gruppo Montagna.

Il progetto per la riqualificazione di quest’area verde è stato elaborato dal Comune di Cori e dal Gruppo Montagna Sentieri e Natura Onlus. La realizzazione è stata finanziata dalla Regione Lazio con un contributo di 20mila euro, nell’ambito del relativo bando regionale finalizzato all’erogazione di incentivi a sostegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano della manutenzione del verde pubblico urbano.

Gli interventi

Gli interventi si sono concentrati, in particolare, sulla zona che consente l’accesso al parco e l’ingresso nello spazio giochi per bambini. È stata fatta una manutenzione sia ordinaria che straordinaria che ha previsto una nuova recinzione di separazione dalla strada, il posizionamento di dissuasori all’ingresso del parco, il ripristino della pavimentazione in ghiaia e la ricostituzione dei margini in muratura, la potatura degli alberi, la rimozione della vegetazione e delle piante infestanti, l’integrazione dei sedili in cemento e tufo con panchine in legno, nuove altalene, scivolo e giochi per l’infanzia.

Il commento del Sindaco

“Il Comune di Cori – spiega con soddisfazione il primo cittadino – ha richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio un piccolo finanziamento per la riqualificazione dell’area ed ha affidato, come da bando regionale, l’esecuzione dell’opera a un’associazione del territorio: Il Gruppo Montagna. A tutti loro, al presidente Aldo Campagna, i nostri ringraziamenti e complimenti per il lavoro svolto. Un’altra zona del territorio recuperata”.