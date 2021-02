“No alla discarica di Borgo San Michele”, domani in piazza

LATINA – Domani 23 febbraio 2021 dalle 08.45 alle 11 si terrà, in concomitanza del consiglio comunale, da remoto e incentrato sulla questione, una manifestazione in Piazza del Popolo, organizzata dal “Comitato No alla discarica di Borgo San Michele”.

L’invito del Comitato No

“Invitiamo tutti i cittadini, tutti i comitati e tutto coloro i quali sono interessati, a partecipare in quanto si svolgerà in concomitanza con il Consiglio Comunale monotematico sul problema della futura DISCARICA di Latina”.

La decisione di manifestare, contro l’ipotesi del sito di stoccaggio di rifiuti inerti, è nata da quanto emerso durante una call di qualche giorno fa tra il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, i tecnici del comune di Sabaudia, il geometra Giorgio Libralato incaricato dal Comune di Latina ed i tecnici dei vai comitati. In rappresentanza del Comitato No è andato l’ingegnere Stefano Nardecchia, nonché cittadino di Borgo San Michele.

Nel corso del colloquio si è parlato della documentazione fornita dalla Provincia di Latina, puntualizzando i canoni da quest’ultima utilizzati per la qualificazione del terreno indicato come sito di stoccaggio in Via Migliara 45 (Borgo San Michele).

Tutti i presenti, all’unanimità, hanno affermato il loro dissenso all’idoneità del sito indicato.

Durante l’incontro si è espressa inoltre la necessità e la volontà di creare un tavolo tecnico permanente in modo da cooperare costantemente per il raggiungimento dell’obiettivo comune a tutti.

Il Comitato No commenta così: “Stiamo cercando di reperire la maggior documentazione possibile per acquisire tutte le informazioni tecniche necessarie all’espletamento di una relazione tecnica da presentare alle istituzioni, ed in tal senso il contributo dell’ingegnere Nardecchia è notevole, infatti proprio lui ci ha informato che a gennaio 2021 è stata modificata una legge europea relativa la gestione dei rifiuti, la quale sarà oggetto di studio nei prossimi giorni. Credeteci ce la stiamo mettendo tutta, stiamo impiegando tutte le nostre forze e conoscenze per dire ‘No alla discarica di Borgo San Michele'”.