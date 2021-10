Cori, progetto “Stanze”, serata al teatro comunale con David Tagliaferro

Il 16 Ottobre si terrà nel teatro comunale di Cori una serata in romanesco, per ridere e riflettere, con David Tagliaferro uno spettacolo dal vivo per il progetto “Stanze”

“Stanze – i luoghi dell’essere” è un progetto che mira all’arricchimento personale del cittadino. Una proposta artistica molteplice permetterà a chiunque, di qualsiasi età, di trovare il proprio benessere attraverso l’arte.

Le stanze sono i luoghi in cui siamo stati reclusi in quarantena ma sono anche i luoghi dell’intimità, della famiglia, dell’amore. Le “Stanze” sono i luoghi in cui mostriamo il nostro essere più profondo. Dalla composizione di questa parola nascono le sezioni del progetto che prevedono spettacolo dal vivo, cinema, incontri con l’autore e formazione.

Obiettivo di Mobilitazioni Artistiche è, tra gli altri, di far vivere gli spazi del teatro con attività artistiche a 360°; da settembre a dicembre, ogni mese, si svolgeranno incontri letterari, spettacoli teatrali e cinematografici.

Lo spettacolo dal vivo del 16 Ottobre “Serata in romanesco, per ridere e riflettere” sarà una serata teatrale con monologhi, scene e letture.

Davis Tagliaferro, attraverso l’ironia, ripercorrerà le opere dei più grandi autori di diverse epoche storiche e, attraverso le loro parole, ricostruirà una visione del mondo segnata da quel caratteristico linguaggio, fonte di infinita espressività e ironia: il romanesco.

La serata vedrà protagoniste, tra le altre, le opere di autori quali Giuseppe Gioacchino Belli, Trilussa, Pascarella, Aldo Fabrizi, Petrolini e Pier Paolo Pasolini.

“Serata in romanesco, per ridere e riflettere” sarà una serata all’insegna della comicità e della leggerezza, in cui il riso farà da padrone e la riflessione da compagna.

Lo spettacolo del 16 Ottobre sarà, inoltre, la prima occasione dall’inizio della pandemia, in cui il Teatro Comunale L. Pistilli potrà tornare ad ospitare spettatori per il 100% della capienza: in ottemperanza al nuovo decreto, infatti, sarà possibile arrivare al 100% della capienza essendo il Lazio in zona bianca. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione e se muniti di Green Pass.

Programma completo del progetto “Stanze” fino a dicembre:

16 ottobre

ore 21 Spettacolo “Serata in romanesco, per ridere e riflettere” con Davis Tagliaferro.

Una serata comica, tagliente, ironica e non solo, attraverso le opere in romanesco dei più grandi autori delle diverse epoche storiche.

31 ottobre

ore 18:30 Cinema d’autore

7 novembre

ore 17 Presentazione libro “Mia Indimenticabile Consorte”. Incontro con l’autore Massimo Porcelli, modera Dott. Paolo Fantini, Assessore alla Cultura del Comune di Cori

13 novembre

ore 21 spettacolo “Il Bolero come Terapia” di e con David Riondino e Claudio Farinone.

Il bolero cubano come terapia per guarire le anime straziate, tradite, ingannate, folgorate dall’amore.

21 novembre

ore 18 Cinema d’autore

5 dicembre

ore 17 Presentazione libro “Le Ali della Libertà”. Incontro con l’autrice Monica Manzini, modera Dott. Paolo Fantini, Assessore alla Cultura del Comune di Cori

11 dicembre

ore 21 Spettacolo “Interno Camera” con Paola Giglio e Matteo Prosperi, regia M. Favilla.

In una società in cui lo sfinimento è un valore, che impone lo sfiancamento come prova che si è fatto il proprio dovere, l’atto di fermarsi e ritrovare il punto interiore che definisce chi si è, costa più fatica che continuare a correre.

12 dicembre

18 dicembre

ore 21 Spettacolo della Compagnia MOBilitazioni Artistiche, regia Marianna Cozzuto

19 dicembre

ore 18 Cinema d’autore

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti COVID-19.

Per tutte le attività è necessario il Green Pass e la prenotazione.

Per informazioni e acquisto biglietti:

whatsapp 328 56 79 035

email mobilitazioniartistiche@gmail.com