Latina: non si ferma all’alt e tenta di eludere le indagini, denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Latina Borgo Sabotino hanno deferito in stato di libertà M.Q., classe 1991 in quanto, alla guida della propria autovettura nonostante fosse stato già colpito da un provvedimento, emesso dalla locale prefettura, di sospensione della patente di guida fino al prossimo 31 dicembre, veniva intercettato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, da parte dei militari dell’arma che, riconoscendolo, si sono subito recati presso la sua abitazione, non rintracciandolo.

Rientrati in caserma per la redazione della contestazione della violazione al codice della strada per la condotta di guida, ossia per non essersi fermato all’alt intimato, i carabinieri hanno notato il fuggitivo intento a sporgere denuncia di furto della propria autovettura, che sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione del reo, circa un’ora prima del mancato controllo.

Appurato quindi come i fatti denunciati non corrispondessero al vero e come la denuncia fosse strumentale ad evitare la sanzione prevista dalle violazioni del codice della strada, i carabinieri hanno immediatamente proceduto alla denuncia dell’uomo, che affronterà un processo per simulazione di reato.