Cori, weekend di degustazioni con l’evento “Viaggi del Gusto”

Il 16 e 17 ottobre si svolgerà i “Viaggi del Gusto a Cori”, presso piazza Pozzo Dorico, due giornate dedicate alle eccellenze e ai prodotti locali, con il contributo della Regione Lazio e dell’Arsial e la collaborazione del Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Doc Cori e dell’Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori.

Ad ospitare la manifestazione sarà uno dei luoghi più suggestivi e imponenti del centro storico corese, piazza Pozzo Dorico e sarà incentrato sulle tipicità che il territorio corese sa esprimere, sul loro potenziale e sulle prospettive che, grazie ad esse, possono aprirsi per il futuro.

Sabato 16 ottobre alle ore 11:00 è prevista l’apertura della manifestazione con i saluti istituzionali, l’esibizione degli Sbandieratori di Cori e l’inizio delle degustazioni; alle ore 17:00 avrà inizio il convegno “Il valore del cibo. Il futuro di Cori e della gamma dei prodotti locali” e alle ore 21:00 il primo dei momenti musicali in programma: New Era Jazz Project in concerto.

Domenica 17 ottobre alle ore 10:00 riapartono le degustazioni; alle ore 18:00 il M° Giovanni Monti e Gianni De Feo in concerto con Canzoni d’autore e alle ore 21:00 si esibirà il Trio OperaInCanto.

Per tutta la durata della manifestazione il pubblico potrà ammirare l’esposizione di costumi rinascimentali curata dall’Ente Carosello Storico e quello che vuole essere un sentito omaggio ad Angelo Sorcecchi, consigliere comunale prematuramente scomparso lo scorso maggio: ‘Sguardi su Cori’, esposizione fotografica di suo scatti negli angoli caratteristici di via Accrocca e piazza Romana.