Si rialza il Latina. Al Francioni un netto 3-0 dei nerazzurri al Picerno restituisce il sorriso a mister Di Donato, mai messo in discussione, ma obbligato a fare di nuovo risultato e punti dopo tre sconfitte: “Mi è piaciuta la prestazione oltre la vittoria, che dedico ai nostri tifosi, i quali – continua il tecnico – dopo la sconfitta con la Turris ci hanno incoraggiato anziché contestarci. Sono stati la molla che ci ha consentito di fare questo tipo di partita”.

Cronaca di un match tutto in discesa, nonostante la pressione del primo tempo non abbia prodotto subito quel gol meritato, negato da questioni di centimetri, attimi di ritardo o il palo colpito da Teraschi al 29, su bordata dal limite dell’esterno destro, tra i migliori in campo e autore comunque della rete del vantaggio. Il suo al 39′ e un rigore in movimento, carambolato sul palo prima di finire nel sacco.

Dallo stesso piede di Teraschi è partito nella ripresa, il cross che all’11’ ha sbloccato il brasiliano Jefferson, puntuale nell’ incornata forte e angolata.

Mai in apprensione il Latina, sempre sul punto di dilagare anche con il neo entrato Carletti, protagonista di un paio di sgroppate da applausi, fino al 3-0 del senegalese Sane sulla respinta di Albertazzi al sinistro di Tessiore, altro mattatore della giornata.