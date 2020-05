Coronavirus: 1 nuovo caso positivo in provincia di Latina, 585 persone in isolamento

Nella giornata odierna, 6 maggio 2020, 1 nuovo caso positivo al coronavirus in provincia di Latina, a Cisterna. Un altro caso registrato a Pomezia.

Salgono a 518 i casi positivi totali accertati dall’inizio della crisi. Sono ancora 54 le persone ricoverate, mentre i guariti crescono e sono ad oggi 321.

Complessivamente, sono 585 le persone in isolamento domiciliare. Più di 9.300 hanno terminato il periodo.

La Asl raccomanda sempre di rispettare le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio

domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre

rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle

mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la

diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata

dell’emergenza.