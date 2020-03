Coronavirus, 21 nuovi casi positivi. Spallanzani “Covid – hospital”

Sono 21 i nuovi casi positivi da Coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma. Considerando che ieri non erano stati registrati nuovi casi il numero statisticamente parlando, rientra nel trend dei giorni scorsi. In totale sono ricoverati con il Covid-19 120 casi. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni.

I pazienti in osservazione sono 7. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 316.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono 32 a questa mattina.

“Come si evince chiaramente dai numeri – spiegano dal nosocomio della Capitale – in aumento ma ancora contenuti, lo Spallanzani oggi è Covid Hospital e quindi accoglie prevalentemente pazienti positivi dalle altre strutture ospedaliere e territoriali di riferimento della rete regionale”.