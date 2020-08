Covid Sabaudia, secondo bagnino positivo: chiuso il Lido Azzurro

La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento balneare per la positività al coronavirus di un bagnino. Si tratta del “Lido Azzurro” di Sabaudia.

Sono in corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali. Un nuovo caso, simile al primo avvenuto sempre a Sabaudia: il ragazzo lavora allo stabilimento balneare “Il Gabbiano”, già chiuso in precedenza, ma sembra non in contatto tra loro.

A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.