Coronavirus, 24 nuovi casi positivi in provincia: 11 a Latina

Il coronavirus non dà tregua: oggi la Asl di Latina ha registrato 24 nuovi casi positivi. I pazienti sono 11 del capoluogo pontino 4 di Cisterna,1 di Aprilia, 2 di Pontinia, 1 di Priverno, 1 di Sabaudia, 1 di San Felice Circeo, 1 di Terracina e 2 di Sezze.

I casi totali dall’inizio della pandemia sono 1296. I guariti sono sempre 655 in totale. Sono ancora 602 le persone positive sul territorio, di cui 521 trattate a domicilio.

Lunedì 5 ottobre l’accesso al “drive in” di Latina non sarà regolato dalla prenotazione per riprogrammazione dell’applicativo. Da martedì 6 ottobre l’accesso tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata nel giorno precedente (lunedì).

A tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, si suggerisce di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole.

Dal 6 ottobre non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento; dei cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf