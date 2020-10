Fondi e Terracina al ballottaggio. Sfida aperta tra i candidati oggi e domani

Sono aperte le urne per il ballottaggio: oggi e domani si vota per la scelta del sindaco a Fondi e Terracina. I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.



In entrambe le città si tratta di una sfida tutta interna al centrodestra.



A Fondi si contendono la carica di primo cittadino Beniamino Maschietto e Luigi Parisella, che al primo turno avevano ottenuto rispettivamente il 49,5% e il 19,43%. Per un soffio Maschietto non ha conquistato le chiavi del municipio al primo turno.



A Terracina si sfidano Valentino Giuliani e Roberta Tintari, usciti dal primo turno con il 33,86% e il 43,76%.