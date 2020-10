Coronavirus, 29 nuovi casi in 7 città: attenzione al nord tra Latina e Aprilia, al sud Terracina e Gaeta

Ancora 29 positivi. Certo non un numero altissimo, ma sempre troppo rispetto alle misure adottate e alle aspettative di calo dei contagi. Ora che la Regione Lazio ha attivato nuove restrizioni per le prossime due settimane, si spera in una sensibile diminuzione dei casi giornalieri.

I nuovi casi positivi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cori (1), di Formia (2), di Gaeta (6), di Latina (6), di Pontinia (1) e di Terracina (7).

Non si registrano nuovi decessi, che restano 39. I totali positivi sono 1558, quelli attuali 839 (di cui 740 a domicilio)