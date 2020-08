Coronavirus, altri due positivi in provincia. A Latina eseguiti 123 test al drive in

Altri due positivi nella provincia di Latina: uno nel capoluogo e uno nel territorio di SS. Cosma e Damiano. Sono stati anche notificati due casi positivi non residenti in provincia e presi in carico dalle Asl di appartenenza. Lo comunica l’azienda sanitaria di Latina, che nella giornata di ieri ha eseguito ben 123 test covid nei drive in.

Latina è tra i comuni capoluogo, dopo Roma, dove sono stati eseguiti più test: a Viterbo 75, Rieti 97, Frosinone 43. In totale nel Lazio sono stati 2.140. In più ci sono tutti quelli svolti negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, dove continuano ad essere scoperti casi positivi asintomatici di tutte le provenienze ed età.

Giusto questa mattina è stato posto in isolamento con la famiglia un bambino proveniente da Dubrovnik (Croazia); avviato il contact tracing internazionale.