Coronavirus, 3 morti e 234 nuovi positivi in provincia di Latina

La Asl di Latina ha diffuso anche oggi i dati relativi alla diffusione del coronavirus in provincia. Oggi i nuovi casi positivi sono 234. Soltanto nel capoluogo pontino sono 81, ieri erano stati 83. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Aprilia (28), di Castelforte (1), di Cisterna (7), di Cori (2), di Fondi (11), di Formia (12), di Gaeta (6), di Itri (6), di Lenola (7), di Minturno (9), di Norma (1), di Pontinia (5), di Ponza (1), di Priverno (5), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (4), di Santi Cosma e Damiano (14), di Sermoneta (3), di

Sezze (6), di Sperlonga (1), di Terracina (22) e di Ventotene (1).

Altre 3 persone sono morte, so tratta di 2 pazienti di Aprilia e 1 di Itri.

In totale i casi positivi dall’inizio della pandemia sono 4852. I guariti aumentano e sono oggi 1147. I decessi salgono a 72. Ci sono attualmente in provincia 3632 persone positive, di cui 3443 trattate o in isolamento in casa.

Da domani 8 novembre (previa prenotazione dalla giornata odierna), sarà attivata

un’ulteriore postazione per effettuazione di tamponi antigenici, con percorso pedonale Walk-in presso l’Icot a Latina. Sarà attiva dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì

e dalle 8 alle 13 la domenica. L’indirizzo preciso è via F. Faggiana 1668, Latina.

Resyano attivi i drive-in a Latina al Sani, Gaeta, Aprilia e Priverno.