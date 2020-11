Coronavirus, 3 morti: uno è di Cori. Sono 231 i nuovi casi positivi

Superano anche oggi, 8 novembre, quota 200 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati dalla Asl di Latina: sono 231. Tre pazienti sono morti: 1 di Cori, uno residente fuori provincia, ma domiciliato a Priverno e uno della provincia di Roma.

Si tratta di 71 persone di Latina e 48 di Aprilia. Gli altri sono invece di Cisterna (7), di Cori (2), di Fondi (23), di Formia (5), di Gaeta (7), di Itri (4), di Lenola (1), di Minturno (6), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (2), di Priverno (4), di Roccasecca dei Volsci (1), di Sabaudia (6), di San Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (6), di Sermoneta (3), di Sezze (10), di Sonnino (3), di Spigno Saturnia (3), di Terracina (13) e di Ventotene (1).

Superano i 5mila i casi totali dall’inizio della pandemia (5083). Anche i guariti aumentano e sono in totale 1185. Sono ancora 3825 le persone ancora positive, di cui 3634 trattate in casa o in isolamento. Sonno 191 invece i pazienti ricoverati per le complicazioni derivate dal Covid-19.

Oggi è stata attivata la postazione per effettuazione di tamponi antigenici, con percorso pedonale walk-in presso l’Icot di Latina. E’ attivo dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì

e dalle 8 alle 13 la domenica.

Gli altri sono a Latina presso l’ex Sani. A Gaeta, ad Aprilia e a Priverno.